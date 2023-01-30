В Минэнерго заявили о достаточном объеме мощностей для снабжения новых регионов

Имеющихся у РФ мощностей достаточно для энергоснабжения новых регионов, в частности Запорожской и Херсонской областей. Об этом 30 января заявил замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак.

«На текущий момент возможности, которые созданы в энергосистеме Крыма, которые есть с учетом энергомоста с Краснодарским краем, позволяют обеспечить энергоснабжением Херсонскую и Запорожскую области в полном объеме даже с учетом полной остановки всех генерирующих объектов, которые на этой территории находятся», — заявил Грабчак в эфире передачи «Соловьев Live».

При этом он отметил, что объекты генерации новых регионов целесообразно передать крупным российским энергокомпаниям.

27 января президент России Владимир Путин поручил утвердить программы развития новых регионов РФ. Как следует из поручения, правительство должно утвердить программы, предусмотрев достижение этими субъектами среднероссийских показателей уровня жизни и общероссийского уровня социально-экономического развития не позднее 2030 года.

В тот же день в Минпромторге сообщили, что новые регионы, вошедшие в состав России в сентябре 2022 года, перейдут на московское время. Отмечалось, что соответствующий проект федерального закона уже внесен в правительство России.

24 января Путин потребовал повысить уровень жизни в новых регионах страны. Он призвал правительство активнее работать в данном направлении. В декабре 2022 года глава государства заявил, что важно сделать всё необходимое для поддержки жителей новых регионов России. Он отметил, что интеграция новых территорий должна завершиться «чем быстрее, тем лучше».

Переходный период, в течение которого власти России должны урегулировать все вопросы по интеграции четырех новых регионов, продлится до 1 января 2026 года. Как заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, ускорение интеграционных процессов станет лучшим ответом на недружественные действия Запада.

30 сентября 2022 года Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав РФ по итогам референдумов, проводившихся с 23 по 27 сентября.