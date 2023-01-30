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Тамбовское министерство экономики сменило руководителя

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И. о. главы министерства экономики и инвестиционной политики Тамбовской области стал Виктор Иванов. Об этом в понедельник, 30 января, пишет ИА «Абирег».

До этого Иванов работал управляющим дополнительного офиса «Тамбов» АО «Мособлбанк». Он имеет большой стаж работы в банковских структурах, отмечается в материале.

До этого и. о. главы министерства являлась Ольга Камнева, которую назначили на должность 26 декабря.

Власти не дали агентству оперативный комментарий о причинах смены и.о. министра.

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