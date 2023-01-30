Синоптик пообещал петербуржцам «настоящую зиму» на этой неделе

Жителей Санкт-Петербурга на этой неделе ожидает «настоящая зима». Об этом главный городской синоптик Александр Колесов рассказал в понедельник, 30 января, в своем Telegram-канале.

«Влияние циклона на Санкт-Петербург продлится в течение двух дней, поэтому осадки в виде мокрого снега сегодня днем с дождем ожидаются в течение всего периода, но уже временами», — отметил специалист.

По его словам, уже во вторник температура в городе снизится до небольших отрицательных значений.

Следующий циклон, который определит погоду с 1 на 2 февраля, не принесет тепла, так как пройдет южнее города. При этом ожидается снег, отмечает 78.ru.

Специалист отметил, что вся неделя в Северной столице «будет зимней». Температура воздуха прогнозируется от 0 до –5 градусов, пишет ИА FlashNord.