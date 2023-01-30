За выходные поезда сбили двух лосей в Ленобласти
В Ленинградской области в минувшие выходные поезда сбили двух лосей. Об этом в понедельник, 30 января, пишет 78.ru со ссылкой на пресс-службу УТ МВД по СЗФО.
Первый инцидент произошел во Всеволожском районе региона на перегоне Пери – Грузино около 04:00. После столкновения животное погибло. Факт гибели зафиксировали сотрудники транспортной полиции. Задержки в движении поездов удалось избежать.
Второй случай произошел на перегоне Бородинское — Хиитола вечером в воскресенье. Лось попал под колеса электрички из Выборга. Животное не успело пробежать перед составом. После инцидента состав простоял около двух часов.
О случаях гибели животных сообщили в территориальное управление охотничьего хозяйства.
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