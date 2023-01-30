В Симферополе сгорел автобус

Автобус без пассажиров в салоне сгорел в Симферополе. Об этом пишет в понедельник, 30 января, ИА «Крыминформ» со ссылкой на прокуратуру Крыма.

Инцидент произошел ранее в этот день около 06:00.

Как отмечается в материале, автобус марки ЛИАЗ, принадлежащий ГУП «Горавтотранс», ехал по городскому маршруту № 30. Он загорелся на проспекте Победы в районе улицы 51-й Армии.

Ранее, 2 декабря, в городе Салавате в Башкирии сгорел пассажирский автобус. Погибших и пострадавших в результате происшествия не было.