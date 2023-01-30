Радиоведущий из ЛНР рассказал о работе под обстрелами с 2014 года
Ведущий кировской радиостанции «Информационный вестник» Александр Пономарев рассказал 30 января корреспонденту «Известий» Егору Кильдибекову о работе в эфире под обстрелами украинских националистов.
Редакция находится в Кировске Луганской Народной Республики (ЛНР), мужчина работает в ней восемь лет. По его словам, несмотря на обстрелы, эфир не прекращается.
«Было время, когда передатчик был самопальный и он постоянно выключался. Если свет мигал, то он сразу тух. Даже бесперебойник не спасал. И приходилось бегать на девятый этаж пешком, включать», — рассказал он.
Когда Северодонецк был оккупирован киевским режимом, радиостанция Пономарева перебивала украинскую, вещавшую на одной частоте. Однако российские военные выбили националистов, теперь радиостанция вещает и на этот город.
Как добавил Пономарев, теперь российские бойцы слушают радио, даже несмотря на полевые условия.
«Несмотря на то что у них света нет, они слушают нас на пауэрбанках и на батарейках», — подчеркнул радиоведущий.
По его словам, бойцы с помощью радио общаются. Эфир Александра слушают и в танке, и в военной девятке. А любимые песни по радио поднимают боевой дух солдат.
Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал об обстановке в прифронтовой зоне в ЛНР. В лесу под Кременной установлено множество российских артиллерийских орудий, прикрытия для них делаются из подручных материалов, отметил он.
По словам корреспондента, снаряды всегда наготове, потому что заказы на цели приходят быстро и требуют молниеносной реакции. Помимо артиллерии, из прифронтовой зоны ведет борьбу и авиация России.
Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.
Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».