Ведущий кировской радиостанции «Информационный вестник» Александр Пономарев рассказал 30 января корреспонденту «Известий» Егору Кильдибекову о работе в эфире под обстрелами украинских националистов.

Редакция находится в Кировске Луганской Народной Республики (ЛНР), мужчина работает в ней восемь лет. По его словам, несмотря на обстрелы, эфир не прекращается.

«Было время, когда передатчик был самопальный и он постоянно выключался. Если свет мигал, то он сразу тух. Даже бесперебойник не спасал. И приходилось бегать на девятый этаж пешком, включать», — рассказал он.

Когда Северодонецк был оккупирован киевским режимом, радиостанция Пономарева перебивала украинскую, вещавшую на одной частоте. Однако российские военные выбили националистов, теперь радиостанция вещает и на этот город.

Как добавил Пономарев, теперь российские бойцы слушают радио, даже несмотря на полевые условия.

«Несмотря на то что у них света нет, они слушают нас на пауэрбанках и на батарейках», — подчеркнул радиоведущий.

По его словам, бойцы с помощью радио общаются. Эфир Александра слушают и в танке, и в военной девятке. А любимые песни по радио поднимают боевой дух солдат.

Ранее в понедельник корреспондент «Известий» Денис Кулага рассказал об обстановке в прифронтовой зоне в ЛНР. В лесу под Кременной установлено множество российских артиллерийских орудий, прикрытия для них делаются из подручных материалов, отметил он.

По словам корреспондента, снаряды всегда наготове, потому что заказы на цели приходят быстро и требуют молниеносной реакции. Помимо артиллерии, из прифронтовой зоны ведет борьбу и авиация России.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается.

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