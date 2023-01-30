Сбивший трех пешеходов водитель Porsche рассказал свою версию случившегося

Водитель автомобиля Porsche Cayenne, сбивший 24 января трех пешеходов в Москве, рассказал свою версию произошедшего, а также объяснил, почему скрывался от полицейских.

ДТП на улице Нижние Поля в районе дома 21 в Москве произошло 24 января. Водитель сбил трех пешеходов, после чего скрылся, оставив Porsche заведенным. Вместе с ним скрылся и пассажир. В результате в больницу с многочисленными травмами попали двое сбитых пешеходов.

Водителя автомобиля удалось задержать 30 января в Ярославле. По его версии, ДТП произошло после того, как он выехал из автосервиса, а причиной стал неконтролируемый занос автомобиля.

«С ремонта вышел, шину поменял. На светофоре стоял, только тронулся. Километров 40, наверное, скорость была. Машину занесло, загорелось табло. Я ничего не мог сделать. Машину закрутило, я вышел, увидел, что зацепил одного человека. Назад поворачиваюсь и вижу, что еще девочка валяется», — рассказал он.

По его словам, после ДТП он пошел на работу и переоделся, так как был в тапочках и майке. А в полицию не пошел из-за страха.

«Я ждал, пока решится вопрос, боялся», — подчеркнул задержанный.

Ранее сообщалось, что полиция нашла хозяйку автомобиля. По данным «Известий», машина зарегистрирована на 23-летнюю девушку, которая сама в момент аварии не сидела за рулем. При этом ее родители оказались не в курсе, что их дочь владеет иномаркой, стоимость которой составляет около 1,5 млн рублей.

В прошлом этот турбированный Porsche Cayenne почти каждый год менял владельца и попадал в аварии. Также на него выписывались штрафы за превышение скорости.