Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС предупредили о трудностях фермеров из-за дешевого зерна с Украины
Мир
Нетаньяху заявил об обсуждении с Блинкеном укрепления альянса против Ирана
Мир
Умер обладатель Кубка Канады хоккеист Бобби Халл
Мир
Лондон сможет поставить Киеву танки Challenger 2 лишь к лету
Экономика
Лавров заявил об адаптации России к новым реалиям в условиях внешнего давления
Мир
Посольство РФ усомнилось в адекватности Джонсона после слов об угрозах от Путина
Спорт
Украинский футболист Малиновский извинился за объятия с россиянином Головиным
Мир
Бойцы ВСУ пожаловались немецкому журналисту на тяжелое положение под Артемовском
Мир
В США заявили об успешном тестовом полете гиперзвуковой ракеты
Экономика
Кабмин утвердил порядок исполнения указа Путина об ответе на потолок цен на нефть
Мир
На Украине предложили объявить импичмент Зеленскому
Армия
Советник Пушилина допустил возможное окружение Артемовска через несколько дней

Сбивший трех пешеходов водитель Porsche рассказал свою версию случившегося

0
Фото: МЧС России
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Водитель автомобиля Porsche Cayenne, сбивший 24 января трех пешеходов в Москве, рассказал свою версию произошедшего, а также объяснил, почему скрывался от полицейских.

ДТП на улице Нижние Поля в районе дома 21 в Москве произошло 24 января. Водитель сбил трех пешеходов, после чего скрылся, оставив Porsche заведенным. Вместе с ним скрылся и пассажир. В результате в больницу с многочисленными травмами попали двое сбитых пешеходов.

Водителя автомобиля удалось задержать 30 января в Ярославле. По его версии, ДТП произошло после того, как он выехал из автосервиса, а причиной стал неконтролируемый занос автомобиля.

«С ремонта вышел, шину поменял. На светофоре стоял, только тронулся. Километров 40, наверное, скорость была. Машину занесло, загорелось табло. Я ничего не мог сделать. Машину закрутило, я вышел, увидел, что зацепил одного человека. Назад поворачиваюсь и вижу, что еще девочка валяется», — рассказал он.

По его словам, после ДТП он пошел на работу и переоделся, так как был в тапочках и майке. А в полицию не пошел из-за страха.

«Я ждал, пока решится вопрос, боялся», — подчеркнул задержанный.

Ранее сообщалось, что полиция нашла хозяйку автомобиля. По данным «Известий», машина зарегистрирована на 23-летнюю девушку, которая сама в момент аварии не сидела за рулем. При этом ее родители оказались не в курсе, что их дочь владеет иномаркой, стоимость которой составляет около 1,5 млн рублей.

В прошлом этот турбированный Porsche Cayenne почти каждый год менял владельца и попадал в аварии. Также на него выписывались штрафы за превышение скорости.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023