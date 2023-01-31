Только 18% россиян считают, что знают правила пожарной безопасности

В 2022 году в России произошло более 130 тыс. пожаров в зданиях и сооружениях, около 7 тыс. человек погибли. Как показал опрос компании «Rockwool Россия», только 18% россиян считают, что они точно знают все риски и правила, связанные с профилактикой и поведением во время пожара.

По информации аналитиков, еще 7% населения задумывается о пожарной безопасности, но ничего не делает для ее обеспечения, 4% признались, что пожар ― это их страх.

Эксперты добавили, что только 35% опрошенных рассказали, что соблюдают технику безопасности. Кроме того, 12% внимательно следят за электроприборами. 10% не только сами обращают больше внимания на защиту от пожаров, но и проводят на эту тему беседы с детьми. Еще 8% обходятся тем, что не используют свечи и другие потенциально опасные атрибуты.

«Основными факторами возникновения пожаров респонденты назвали невнимательность (34%), алкоголь (26%), курение дома (14%) и электроприборы (13%)», — рассказали аналитики.

В 70% случаев причиной гибели людей на пожаре становится не огонь как таковой, а отравление токсичными продуктами горения, рассказали эксперты. На фоне распространения полимеров дым стал особенно ядовитым. Пенополистирол, который используют для утепления стен и потолков, при возгорании и даже при простом нагревании может выделять СО и СО2 — опасные для человека вещества, сказали аналитики. Эту проблему можно попытаться минимизировать, используя при отделке жилья менее вредные материалы, добавили в компании.

Ранее, 21 января, в МЧС России подвели статистику по пожарам из-за курения за 2022 год. По данным ведомства, неосторожное обращение с огнем при курении стало причиной более чем 13,5 тыс. пожаров в 2022 году.