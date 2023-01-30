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Посольство РФ усомнилось в адекватности Джонсона после слов об угрозах от Путина

Посольство России в Лондоне: высказывания Джонсона ведут к эскалации в Европе
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/President Of Ukraine Office
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Высказывания бывшего британского премьер-министра Бориса Джонсона о разговоре с президентом России Владимиром Путиным, а также призывы в парламенте Великобритании «встретиться с Россией лицом к лицу» ведут к росту напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, сказано в комментарии посольства РФ в Лондоне.

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«Хотели бы особо подчеркнуть: эти и подобные высказывания, включая прозвучавшие сегодня рассуждения главы комитета по обороне палаты общин Тобиаса Эллвуда о необходимости «встретиться с Россией лицом к лицу», ведут лишь к дальнейшей эскалации острой военно-политической напряженности на европейском континенте и углублению конфронтации, в которую Великобритания с каждым днем втягивается всё больше», — приводит комментарий «РИА Новости» в понедельник, 30 января.

Кроме того, в документе говорится о том, что слова Джонсона заставляют сомневаться в его адекватности.

«Не успел осесть осадок после допущенного им (Джонсоном. — Ред.) на днях сравнения «нормандского формата» с «дипломатической имитацией», как он своими словами вновь поставил под вопрос уровень своей ответственности, компетентности и адекватности как собеседника. <…> Хотелось бы успокоить экс-премьера: ему ничего не угрожает», — передает заявление посольства России ТАСС.

Джонсон в документальном фильме Би-би-си заявил, что якобы российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре перед началом спецоперации по защите Донбасса угрожал ракетным ударом. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эту информацию.

«То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее, это ложь», — заявил он в беседе с журналистами.

Он указал, что либо это была сознательная ложь со стороны экс-премьера, либо британский политик не понял, что хотел донести до него Путин. Во втором случае «становится чуть-чуть не по себе за собеседников» президента РФ, подчеркнул Песков.

30 января газета The Telegraph написала, что произошедший около года назад телефонный разговор между Джонсоном и Путиным был очень долгим. Издание отметило, что тогда бывший британский премьер пригрозил Путину западными санкциями в случае начала СВО.

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