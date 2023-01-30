Еще 16 семей получили ключи от нового жилья взамен аварийного на Сахалине
В Ногликском районе Сахалинской области из аварийного жилья в новые квартиры переехали около 50 человек. Ключи получили 16 семей, сообщает пресс-служба регионального правительства.
Четыре дома для переселенцев из аварийного жилфонда возвели на улице Школьной. Каждый из них рассчитан на четыре квартиры, в них выполнен ремонт, установлена сантехника, плиты и газовые колонки.
По словам мэра городского округа Сергея Камелина, сейчас в Ногликах возводят пятиэтажку на 46 квартир по улице Космонавтов, также в этом году начнется строительство домов на улице Первомайской и Репина на 65 и 90 квартир соответственно. Все они предназначены для участников программы по расселению аварийных домов, пишет ИА SakhalinMedia.
В целом за последние три года в новое жилье переехали 14 тыс. островитян, ранее проживавших в аварийных домах. Всего по региональной программе, рассчитанной на 2021–2026 годы, должны переселить 32 тыс. сахалинцев.