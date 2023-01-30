Один человек погиб и трое пострадали в ДТП с грузовиком в Якутии
В Мегино-Кангаласском районе Якутии в результате столкновения легковушки с «МАЗом» погиб человек, еще трое пострадали. Об этом ИА YakutiaMedia сообщили в региональном УГИБДД.
Авария произошла вечером 29 января на 97-м км федеральной трассы «Колыма». Предварительно установлено, что 20-летний водитель Toyota Premio пытался обогнать идущий впереди «МАЗ» и выехал на встречную полосу, но, заметив движущийся навстречу «УАЗ», резко вернулся на свою полосу и врезался в грузовик. Водитель «УАЗа» тоже сделал попытку уйти от столкновения и наехал на столб.
В результате водитель легковой иномарки погиб на месте. Три его пассажира 2003, 2005 и 1985 годов рождения получили различные травмы и были госпитализированы в Мегино-Кангаласскую больницу. Водитель «УАЗа» и «МАЗа» не пострадали.
Обстоятельства столкновения устанавливаются.
В тот же вечер смертельная автокатастрофа произошла на федеральной трассе «Сибирь» в Иркутской области. Столкнулись внедорожник Suzuki Escudo и грузовик. Водитель и пассажир легковушки погибли.