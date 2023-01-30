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Спасатели Подмосковья напомнили о правилах безопасной рыбалки зимой

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Сотрудники «Мособлпожспаса» провели рейды на 53 водоемах Подмосковья и напомнили любителям зимней рыбалки о правилах безопасной рыбалки в зимнее время.

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По словам замначальника противопожарно-спасательной службы Игоря Сорокина, для того чтобы найти стоянку рыбы, зачастую приходится пройти несколько километров и пробурить не один десяток лунок.

Сорокин призвал выходить на лед, зная места течений и отмелей. При движении следует выбирать участки на мелководье, которые не покрыты снегом, отмечает телеканал «360».

Он посоветовал проверять лед только ударом пешни и если кромка пробивается с первого раза, то он небезопасен.

Посоветовали рыбакам также избегать мест на водоеме, где в лед вмерзли коряги, бревна или кусты. Также стороной лучше обойти места течений ручьев и сточных вод, поскольку на этих участках лед слабее.

Напомнил Сорокин и о важности безопасного передвижения по льду. Двигаться нужно медленно, скользящими движениями и не останавливаться, услышав треск.

Также он призвал не выходить на лед в одиночку, но и не ходить по льду большой компанией. Между рыбаками должна быть дистанция во избежание дополнительной нагрузки на лед. При этом расстояние должно быть таким, чтобы успеть своевременно прийти на помощь товарищу, пишет РИАМО.

20 января сотрудники МЧС спасли двух рыбаков, которые застряли на отколовшейся льдине в Онежском озере. Ведомство отметило, что туман, ветер порывами до 14 м/с и волнения на воде не дали судам на воздушной подушке возможности подойти к оторвавшейся льдине.

Экипаж вертолета Ми-8 Северо-Западного авиационно-спасательного центра МЧС России с воздуха обнаружил людей и завис над льдиной на расстоянии 30–50 см, чтобы загрузить их вместе с вещами на борт.

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