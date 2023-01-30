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Эксперт оценила влияние льготной ипотеки для IT-специалистов на рынок недвижимости

Эксперт по недвижимости Аверс: расширение программы льготной ипотеки для IT-специалистов не окажет влияния на рынок
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Расширение программы льготной ипотеки для IT-специалистов не окажет никакого влияния на рынок недвижимости. Однако это хорошая мера, чтобы удержать в России оставшихся специалистов, рассказала 30 января «Известиям» эксперт по недвижимости, основатель АН «Тренд Хаус» Ксения Аверс.

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По ее словам, на рынок недвижимости эта мера никак не может повлиять из-за небольшого числа IT-специалистов. В то же время это хороший инструмент, чтобы стимулировать специалистов области работать на родине.

«Многие из них уже уехали, многие еще собираются, и релокации способствует целый ряд факторов, таких как заработные платы, климат, качество жизни, более выгодные условия по ипотеке и так далее. Ипотека на выгодных условиях — это хороший инструмент привязать» человека к занимаемой должности или компании», — заявила Аверс.

Кроме того, она высказала предположение, что к лету рынок недвижимости в России пойдет на спад.

«Многие агентства недвижимости уже продают заграничные объекты. Так, например, россияне заняли 1-е место в декабре по объему покупок в Эмиратах среди всех стран», — подчеркнула Аверс.

Ранее в этот день в Минцифры сообщили, что в России начался прием заявок на льготную ипотеку для IT-специалистов по обновленным правилам, благодаря которым условия для оформления кредита стали проще, а требования к зарплате — ниже. Отмечалось, что выдача кредитов начнется 7 февраля.

Тогда же премьер-министр России Михаил Мишустин рассказал, что правительство РФ расширило программу льготной ипотеки для IT-специалистов. Он также указал на необходимость оказывать IT-специалистам всестороннюю поддержку и на важность сохранить кадровый потенциал всей индустрии в РФ.

24 января официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал на заинтересованность России в создании условий для возвращения уехавших из страны ценных специалистов, в том числе из IT-отрасли.

В марте прошлого года кабмин анонсировал меры поддержки сотрудников IT-компаний. Среди них — грантовая поддержка перспективных отечественных решений в этой области, повышение зарплаты, льготная ипотека для сотрудников IT-компаний, отсрочка от армии и др.

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