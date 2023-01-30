Лондон сможет поставить Киеву танки Challenger 2 лишь к лету

Великобритания сможет передать Украине танки Challenger 2 лишь к лету, а не к концу марта, как предполагалось изначально. Об этом в понедельник, 30 января, заявил министр обороны страны Бен Уоллес.

«Они будут [переданы] этим летом или в мае. Возможно, ближе к Пасхе», — сказал Уоллес, выступая перед депутатами палаты общин британского парламента.

Глава военного ведомства отметил, что не стал называть точные сроки поставок тяжелого вооружения Киеву по соображениям безопасности. Он также отказался говорить о сроках подготовки украинских танкистов.

Великобритания одной из первой из западных стран объявила, что передаст Киеву 14 основных боевых танков. Обещание британского правительства поставить Challenger 2 и дополнительные партии артиллерийских снарядов для нужд украинских боевиков прозвучало 14 января в рамках переговоров премьер-министра страны Риши Сунака с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Позднее, 29 января, минобороны королевства сообщило о прибытии в страну первых украинских танковых экипажей для прохождения обучения. Как сообщил первый заместитель министра обороны Соединенного Королевства Алекс Чак, Великобритания начнет обучать украинских военных на своей территории уже с 30 января.

10 января отставной вице-маршал авиации Великобритании Шон Белл высказал мнение, что британские танки Challenger 2 могут быть бесполезны на Украине, так как они слишком сложны в эксплуатации.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение было принято президентом Российской Федерации Владимиром Путиным на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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