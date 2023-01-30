В феврале в Подмосковье проведут более 160 ярмарок
В Московской области в феврале пройдет более 160 ярмарок. Об этом в понедельник, 30 января, сообщили в минсельхозпроде региона.
По словам зампреда правительства региона Георгия Филимонова, 51 ярмарка будет посвящена Дню защитника Отечества. Кроме того, 801 ярмарка будет сезонной, еще 83 — ярмарками выходного дня.
Продукция будет оформлена в тематические праздничные упаковки. Так, на ярмарках можно будет приобрести мясную, молочную, колбасную продукцию, а также чаи, мед, сыры и многое другое, отмечает телеканал «360».
Новые тематические ярмарки получили название «Поклон тебе, солдат России» — их в феврале пройдет около 10.
Найти ярмарку можно на «Яндекс Картах», полный список по округам можно увидеть на официальном сайте минсельхозпрода в разделе «Документы», где ежемесячно публикуют данные, пишет РИАМО.