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Президент Хорватии указал на расплату Европы за конфликт на Украине

Президент Хорватии Миланович уверен, что Европа, а не США, «расплачивается» за конфликт на Украине
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Фото: Global Look Press/via www.imago-images.de
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Последствия событий на Украине намного серьезнее сказываются на странах Европы, чем на США. Такое мнение высказал в понедельник, 30 января, президент Хорватии Зоран Миланович.

«Кто расплачивается за конфликт? Европа. Америка платит меньше всех», — отметил президент, слова которого приводит агентство Associated Press.

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Он также обратил внимание на то, что даже в истории с поставкой танков США удалось обвести Европу вокруг пальца.

«И через год ни один американский танк не отправится на Украину. Только немецкие танки будут отправлены туда», — заметил хорватский президент.

Миланович также отметил, что поставки танков Киеву ведут к эскалации конфликта, напомнив при этом, что Россия — это ядерная держава.

«Какова цель этого конфликта? Война против ядерной державы, которая ведет боевые действия в другой стране? Есть ли способ победить такую ​​страну?» — задался политик риторическим опросом.

В тот же день Миланович заявил, что действия коллективного Запада в контексте конфликта на Украине глубоко аморальны. Он отметил, что вчерашние пацифисты и борцы за мир на Западе теперь хотят «напиться чужой крови», но без риска для себя лично. Миланович также указал на то, что перед началом конфликта Запад долгое время провоцировал Россию.

Так же в понедельник президент Хорватии заявил, что Украина никогда не сможет вернуть Крым. Он также признал, что Запад отнял у Сербии Косово, которое сейчас поддерживает всё мировое сообщество. Именно об этом, уверен Миланович, может напомнить Москва в ответ на обвинения Европы.

Комментируя все эти высказывания Милановича, профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН, балканист Екатерина Энтина отметил, что они не будут иметь никакого эффекта на международное сообщество. По словам Энтиной, все его высказывания относятся к внутренней повестке страны и к постоянно присутствующей борьбе между ним и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Она отметила, что воспринимать слова Милановича как фактор, способный серьезно повлиять на внешнеполитический курс Хорватии, нельзя.

Балканист Олег Бондаренко также подчеркнул, что Хорватия не президентская, а парламентская республика, где от главы государства немногое зависит.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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