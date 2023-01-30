Строительство онкодиспансера возобновят в Комсомольске-на-Амуре

В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) в 2023 году возобновят строительство межрайонного онкологического диспансера. Об этом сообщает региональное правительство.

Контракт на завершение работ был заключен с Военно-строительной компанией (ВСК). Рабочие уже зашли на объект и приступили к подготовительному этапу, пишет ИА AmurMedia.

«Пока именно строительные работы не ведутся, площадку нужно подготовить после ухода предыдущего подрядчика. Рабочие вынесли мусор, демонтировали конструкции, которые пришли в негодность, ведется доработка проекта», — объяснил зампред правительства Евгений Никонов.

Строительство онкодиспансера в Комсомольске началось в 2018 году, но предыдущий подрядчик не справился с задачами. Был заключен новый контракт с ВСК, теперь завершить работы планируется в декабре 2024 года.