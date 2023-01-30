Проверку организовали по факту аварии на теплосетях в Хабаровском крае
В Верхнебуреинском районе Хабаровском крае организована проверка по факту отключения отопления в поселке Новый Ургал во время сильных морозов. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Авария произошла 27 января в 16:00 на местной котельной. Без отопления остались 34 многоквартирных дома, два детских сада, больница и школа.
В администрации подтвердили факт произошедшего и рассказали, что из строя вышла специальная задвижка в котельной. Ее уже заменили, пишет ИА AmurMedia.
«Работы по устранению аварии завершены вечером этого же дня, подача тепла в жилые помещения восстановлена. Однако, учитывая низкие температуры, частичное промерзание труб после устранения аварийной ситуации, подача тепла в жилые помещения восстановлена частично», — говорится в сообщении прокуратуры.
Ведомство организовало проверку по факту случившегося. Свою проверку по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 293 УК РФ «Халатность», проводит Следственный комитет.