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Диетолог назвала допустимое количество чеснока в сутки

Диетолог Соломатина: в день можно есть не более одного зубчика чеснока
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Диетолог Елена Соломатина рассказала, что чеснок нельзя считать единственным средством против простуды, и призвала не злоупотреблять им.

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В беседе с «Вечерней Москвой» 27 января специалист отметила, что в состав чеснока входят многие полезные элементы, способствующие укреплению иммунитета и защите от вирусов. Между тем врач посоветовала не игнорировать другие, более эффективные средства против простуды.

«В нем (чесноке) содержатся уникальные эфирные масла. Они отпугивают потенциальные вирусы. Это нужно взять на вооружение для себя. <…> Советую есть не более одного зубчика чеснока в сыром виде в день», — отметила врач.

Между тем некоторым людям следует вовсе отказаться от употребления чеснока. Соломатина объяснила, что чеснок является природным антикоагулянтом, то есть средством для профилактики тромбов, однако многим людям нужно ее не разжижать, а, наоборот, сгущать. Поэтому в данном случае чеснок необходимо исключить из рациона, пишет Pravda.Ru.

Также отказаться от чеснока стоит тем, у кого после употребления эфирных масел происходит раздражение слизистой кишечника, пишет Федеральное агентство новостей.

26 января диетолог-терапевт, кандидат медицинских наук, кардиолог и исполнительный директор АНО НИЦ «Здоровое питание» Светлана Павличенко предупредила о риске анемии при переходе на растительное питание. По ее словам, переход на растительное питание может грозить человеку недостатком железа, цинка, кальция и других витаминов.

17 января врач-иммунолог Владимир Болибок призвал не увлекаться народными средствами при укреплении иммунитета. По его словам, чеснок будет полезен только в том случае, если его употребить сразу на грядке.

Зачастую организму очень не хватает биологически активных веществ — их невозможно восполнить с помощью одной только еды, отмечает телеканал «360».

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