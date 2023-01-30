Ученые объяснили появление светящегося объекта в небе над Гавайями

Жители Гавайев в середине января наблюдали в небе необычную светящуюся спираль, приняв ее за НЛО. Некоторые ученые предположили, что это может быть связано с запуском спутника SpaceX, сообщила 27 января американская телерадиокомпания CBSNews.

«Загадочная спираль в небе была замечена телескопом Subaru в Мауна-Кеа, Гавайи. Некоторые ученые предположили, что это может быть связано с запуском спутника SpaceX, осуществленным в тот же день», — говорится в сообщении телерадиокомпании в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, как как белый шар образует спираль, двигаясь по небу. Затем он тускнеет и исчезает. Похожую спираль можно было увидеть в апреле прошлого года, она также появилась после запуска SpaceX.

Ранее, 19 января, сообщалось, что компания SpaceX успешно отправила в космос ракету-носитель Falcon 9 с группировкой из 51 микроспутника Starlink. Запуск прошел в 7:43 (18:43 мск) на базе ВВС США Ванденберг, которая находится в Калифорнии. Изначально ракету должны были отправить 9 января, однако запуск несколько раз переносили из-за погоды и технических вопросов.