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Ученые объяснили появление светящегося объекта в небе над Гавайями

CBS News: ученые связали появление светящейся спирали в небе на Гавайях с запуском спутника SpaceX
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Фото: Соцсети
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Жители Гавайев в середине января наблюдали в небе необычную светящуюся спираль, приняв ее за НЛО. Некоторые ученые предположили, что это может быть связано с запуском спутника SpaceX, сообщила 27 января американская телерадиокомпания CBSNews.

«Загадочная спираль в небе была замечена телескопом Subaru в Мауна-Кеа, Гавайи. Некоторые ученые предположили, что это может быть связано с запуском спутника SpaceX, осуществленным в тот же день», — говорится в сообщении телерадиокомпании в Twitter.

На опубликованных кадрах видно, как как белый шар образует спираль, двигаясь по небу. Затем он тускнеет и исчезает. Похожую спираль можно было увидеть в апреле прошлого года, она также появилась после запуска SpaceX.

Ранее, 19 января, сообщалось, что компания SpaceX успешно отправила в космос ракету-носитель Falcon 9 с группировкой из 51 микроспутника Starlink. Запуск прошел в 7:43 (18:43 мск) на базе ВВС США Ванденберг, которая находится в Калифорнии. Изначально ракету должны были отправить 9 января, однако запуск несколько раз переносили из-за погоды и технических вопросов.

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