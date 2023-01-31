Оттуда уши растут

Рекорды «Чебурашки» — это феномен, тут ничего не скажешь. Можно еще было спорить об успехах фильма в каникулы: сдвинули на «после праздников» новый фильм Гая Ричи — это, допустим, плюс миллиард «Чебурашке». Крупнейшие киносети решили придержать выпуск «Аватара 2» у себя в залах — это еще один миллиард, хотя скорее всего меньше раза в два.

Иначе говоря, «Чебурашка» в каникулы мог не стать рекордсменом, но он всё равно добрал бы свое после праздников, и это мы видим до сих пор. Киносказка по-прежнему лидер по официальной кассе, ближайшие конкуренты отстают почти на порядок. Через несколько дней у «Чебурашки» будет уже больше 6 млрд рублей, и это не поддается никаким логическим объяснениям, не имеет особого отношения к художественным или техническим достоинствам фильма. Можно только строить версии, каждая из которых всё равно будет бледнее самого факта, выраженного в недвусмысленных цифрах ЕАИС.

Но есть во всем этом один важный фактор, который мало где фигурирует. Вслед за «Бюллетенем кинопрокатчика» будем относить все официальные сборы короткометражек «Три добрых дела», «Комментатор», «Мужчины не плачут» и «Быстрые свидания» к показам блокбастера Джеймса Кэмерона «Аватар: Путь воды». То есть в систему учета проданных билетов ЕАИС отправляются данные о продаже билетов на эти фильмы, а в действительности перед этими крошечными лентами показывают три часа «Аватара». Так называемое предсеансное обслуживание.

И тут обнаруживается поразительный факт: посещаемость «Аватара 2» гораздо выше, чем у «Чебурашки». Например, средний показатель на сеанс у «Чебурашки» составляет 44 человека, а у названных к/м фильмов начинается от 50 и достигает 98 — у «Мужчины не плачут». Еще более впечатляющей выглядит разница в сборах одного сеанса. У «Чебурашки» в прошедший уикенд это 13 тыс. рублей, а у «Аватара» в разных его инкарнациях (удивительно подходящее название выбрал Кэмерон, как знал, что в России его творение будут крутить таким образом) это от 25 тыс. до 53 тыс. рублей на один сеанс. «Аватар 2» собирает в четыре раза больше!

Нет ничего удивительного в том, что кинотеатры не слишком боятся штрафов за показ картины без прокатного удостоверения, ведь даже если они заплатят 100 тыс. рублей, это наработка всего за два сеанса, риск, которым можно пренебречь. Кстати, у «Крушения», свежего боевика с Джерардом Батлером, который только что стартовал в прокате, наработка на сеанс всего 4,8 тыс. рублей.

На это можно, конечно, ответить, что у «Чебурашки» в ЕАИС зарегистрировано 34 тыс. сеансов за уикенд, а у «Аватара» в лице четырех к/м — в десять10 раз меньше. А если бы у него тоже было много сеансов, неизвестно, сколько бы каждый из них заработал. Это, в общем, верно, но и в защиту успехов «Аватара» найдется достаточно аргументов.

Не будем сейчас вспоминать, как много сил брошено на продвижение «Чебурашки», сколько у него минут рекламного времени на федеральном ТВ. Также понятно, что показ «Аватара 2» в России вообще нарушает закон, ведь никто не выдавал ему прокатное удостоверение. Но это еще не всё. Фильм не показывают крупнейшие киносети в стране — «Объединенная киносеть» и «КАРО». Не показывают принципиально, и они не единственные, есть немало других, поменьше, которые тоже не ставят к себе этот фильм, жертвую потенциальной прибылью. Иначе сеансов было бы больше.

В Москве «Аватар: Пусть воды» можно увидеть большей частью на окраине. «Яндекс» и принадлежащий ему «Кинопоиск» в своей афише вообще делают вид, что никакого «Аватара» нет. А сайт «Киноафиша» предлагает примерно полтора десятка площадок, при этом купить билеты онлайн можно только на некоторых из них.

Билеты стоят по-разному, разброс в выходные от 500 рублей до 2 тыс., и далеко не все из них в 3D. А ведь «Аватар 2» — специфический кинопродукт, он рассчитан на потребление именно в 3D, по возможности, в ультрасовременном формате 48 кадров в секунду. Так вот, если задаться целью пойти на «Аватар 2» в Москве в выходные и посмотреть его в высоком качестве, окажется, что ни на один сеанс невозможно купить билеты, они распроданы. В кинотеатрах стоят очереди, люди ждут свободный билетик. Поскольку это не крупные, а окраинные кинотеатры, то и залы там не очень большие, иначе наработка на сеанс была бы другой: желающих увидеть фильм куда больше, чем вместимость залов. Напомним, фильм идет в Москве с 24 декабря, уже месяц. И всё равно ажиотаж огромный. Идут на него семьями, детей можно увидеть даже на ночных сеансах. Многие из них смотрят фильм по несколько раз.

В службе поддержке «Киноафиши» говорят, что им постоянно звонят люди и требуют помочь попасть на «Аватар». «Но что мы сделаем, если нам точно так же надо искать по кинотеатрам, которые продают билеты онлайн, и эти билеты мгновенно кончаются?», — говорят в поддержке. И предлагают самостоятельно ехать в кинотеатры, где билеты офлайн, и пробовать уже на месте.

Всё это очень напоминает систему видеосалонов в позднем СССР. Лично я помню, как в районном кинотеатре такой салон находится на втором этаже, и внизу в гигантском зале сидели всего несколько зрителей на вечернем сеансе, а наверху, где билеты стоили в несколько раз дороже, невозможно было попасть на какие-то боевики с Ван Даммом и Шварценеггером. Видеосалоны победили советский прокат, «Терминатор» под названием «Киборг-убийца» смотрели миллионы, и они не слышали ни про Джима Кэмерона, ни даже, иногда, про того же Шварценеггера. Они только знали, что им предлагают зрелище беспрецедентного технического качества, и хотели получить именно этот опыт.

Примерно то же мы сейчас наблюдаем на примере «Аватара». Этот блокбастер, который только что вырвался на четвертое место по кассе в истории мирового проката, добился своего результата не потому, что у него пиар и маркетинг. А потому, что это действительно уникальное зрелище, ради которого люди хотят идти в кино. Россия, где фильм вне закона и демонстрируется практически подпольно, доказала качество «Аватара» вполне наглядно, разделила всех зрителей на тех, кто не видел, и тех, кто посмотрел и пойдет смотреть еще.

«Чебурашка» — фильм популярный, а «Аватар 2» — культовый. И то, что вне кинотеатра просмотр этой картины лишен смысла, только усиливает магию.

Автор — кандидат филологических наук, кинокритик

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