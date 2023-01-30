МИД Ирана призвал Киев к ответу из-за заявлений советника главы офиса Зеленского

Официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани осудил слова советника главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаила Подоляка и призвал Киев к ответу в связи с его заявлениями об атаке на военный объект в Исфахане. Об этом 30 января сообщается в Telegram-канале ведомства.

«Представитель МИД осудил враждебную и провокационную позицию советника президента Украины, назвал подозрительными его заявления относительно недавней деструктивной акции против военного комплекса в Исфахане и потребовал официального и ясного объяснения от украинской стороны по этому поводу», — говорится в публикации.

29 января, после атаки дронов на военный завод в Исфахане, Подоляк написал в своем Twitter, что Киев «предупреждал» Тегеран. К записи он прикрепил скриншот поста от 24 декабря. В котором он призывает применить против иранской стороны «более разрушительные инструменты» из-за предполагаемого сотрудничества с Россией.

На следующий день временного поверенного в делах Украины в Тегеране вызвали в министерство иностранных дел страны для разъяснения комментариев Подоляка о случившемся в Исфахане.

29 января американский журналист Макс Блюменталь указал на то, что реакция украинских властей на удары по Ирану укрепляет роль Киева в качестве сторонника начала третьей мировой войны. Об этом он написал в своем Twitter.

Мощный взрыв прогремел на военном заводе в Исфахане в ночь на 29 января. Позднее посольство РФ в Иране уточнило, что объект атаковали беспилотники. Также телеканал Al Arabiya заявил, что удар по заводу нанесли США и «еще одна страна». Иранское агентство IRNA обвинило Израиль в медиаатаке на фоне происшествий в Иране.