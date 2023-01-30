Первый зампред «Сбера» рассказал об улучшении условий «Ипотеки для IT»

«Сбер» улучшит условия льготной госпрограммы «Ипотека для IT», в частности, смягчив требования по минимальному ежемесячному доходу заемщиков. Об этом рассказал первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царёв.

По его словам, для городов-миллионников (кроме Москвы) минимальный доход снижен со 150 тыс. рублей до 120 тыс., для остальных городов — со 100 тыс. до 70 тыс. (для москвичей нижняя планка не изменилась — 150 тыс. рублей).

Кроме того, предельный возраст заемщика повысится с 45 до 50 лет, а минимальный опустится с 22 до 18 лет.

Для сохранения льготной ставки работать в IT-компании нужно будет не весь срок выплаты кредита, а только первые пять лет. В случае увольнения ставка по ипотеке не будет расти на протяжении шести месяцев (а не трех, как раньше), пока сотрудник ищет новую работу в аккредитованной IT-компании.

По данным «Сбера», количество аккредитованных IT-компаний, сотрудники которых могут воспользоваться программой, выросло с 10 тыс. до 20 тыс.

Кредитование по новым условиям станет доступно после вступления в силу соответствующего постановления правительства РФ.

«С мая прошлого года, когда программа стартовала, мы выдали 2,6 тыс. таких кредитов на общую сумму 20,8 млрд рублей. Обновленные условия, утвержденные правительством сегодня, расширяют круг клиентов, которые могут ей воспользоваться. Мы ожидаем еще большую востребованность этого продукта в 2023 году», — отметил Царев.

Минимальный первоначальный взнос по IT-ипотеке составляет 15% стоимости жилья, сумма кредита не превышает 18 млн рублей для регионов численностью от 1 млн человек и 9 млн рублей для остальных регионов. По программе можно купить готовое и строящееся жилье (в том числе по договору долевого участия) у застройщиков, земельный участок для строительства дома по договору подряда.