Капремонт моста через Сусую в Южно-Сахалинске завершат летом 2024 года
В Южно-Сахалинске к июлю 2024 года планируют завершить капитальный ремонт моста через реку Сусуя. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.
Сейчас подрядчик занимается демонтажными работами и подготовкой к переустройству сетей связи. Завершен вынос сети водоснабжения и хозяйственно-бытовой канализации, временный вынос линии электропередачи.
В ближайшее время планируется начать бурение скважин для свай новых опор переправы, пишет ИА SakhalinMedia.
Мост через Сусую закрыли на капремонт в ноябре 2022 года. На время работ транспорт пустили по специально построенному временному трехпролетному мосту. Полностью завершить ремонт планируется к июлю 2024 года.