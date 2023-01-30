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В Курскую область прибудут дополнительные силы для защиты границы

Губернатор Курской области Старовойт сообщил, что в регион прибудут дополнительные средства для защиты границы
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Фото: РИА Новости
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В Курскую область прибудут дополнительные силы и средства для защиты государственной границы и обеспечения безопасности. Об этом сообщил в понедельник, 30 января, глава региона Роман Старовойт на оперативном совещании.

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«В ближайшие несколько дней на территорию Курской области прибывает еще дополнительный контингент», — сказал Старовойт.

Он также призвал оказать всестороннюю поддержку по приему и размещению дополнительных сил и средств, которые прибывают на территорию региона, с тем чтобы военнослужащие максимально быстро приступили к выполнению задач по защите государственной границы и обеспечению безопасности на территории области.

11 апреля в Курской области был введен желтый уровень террористической безопасности. С 20 октября в ряде регионов России, в том числе в Курской области введен средний уровень реагирования.

21 января Старовойт сообщил об атаке украинских войск на приграничный поселок Теткино в Курской области.

Теткино уже попадало под удары со стороны украинских боевиков. Так, 8 января Старовойт сообщил об обстреле населенного пункта, было зафиксировано не менее 10 прилетов. Пострадавших не было, однако в результате обстрела тогда оказалось нарушено энергоснабжение поселка.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022-го, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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