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Пассажирский поезд насмерть сбил мужчину в Красноярске

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На железнодорожной станции Шинный Завод в Красноярске поезд насмерть сбил мужчину. Об этом сообщает Восточное межрегиональное СУ на транспорте СКР.

Трагедия произошла 28 января на 4115-м км пикета 6 платформы Шинный Завод. Пассажирский поезд, следующий из Красноярска в Абакан, сбил мужчину. От полученных травм пешеход скончался на месте.

Погибшим оказался 34-летний житель Железногорска. Как пишет ИА KrasnoyarskMedia, он пытался перейти пути перед приближающимся поездом. Известно, что машинист применил экстренное торможение и подал звуковой сигнал, но наезда избежать не удалось.

Организована доследственная проверка по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта». Все обстоятельства случившегося устанавливаются.

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