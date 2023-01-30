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Балканист предрекла отсутствие эффекта от заявлений президента Хорватии

Балканист Энтина: резонансные заявления президента Хорватии Милановича не будут иметь никакого эффекта
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Фото: TASS/EPA/MARTIAL TREZZINI
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Заявления президента Хорватии Зорана Милановича о том, что Украина никогда не сможет вернуть Крым, а Запад отнял у Сербии Косово, не будут иметь никакого эффекта. Об этом 30 января «Известиям» сообщила профессор НИУ ВШЭ, руководитель отдела черноморско-средиземноморских исследований Института Европы РАН, балканист Екатерина Энтина.

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Ранее в этот день Миланович заявил, что еще до начала российской спецоперации было понятно, что Крым останется в составе РФ. Также президент Хорватии признал, что Запад отнял у Сербии Косово, которое сейчас поддерживает всё мировое сообщество. Именно об этом, уверен Миланович, может напомнить Москва в ответ на обвинения Европы.

По словам Энтиной, все высказывания Милановича относятся к внутренней повестке страны и к постоянно присутствующей борьбе между ним и премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

«В этом ракурсе Миланович давно занял позицию, которая может быть отнесена к неожиданному для Хорватии конструктиву — как в восприятии национальных интересов сербов, так и важности отношений Хорватии с незападным миром. Он занимает контрастирующую позицию с позицией премьера по всем вопросам, которые сейчас вызывают в западном сообществе противоречия», — сказала эксперт.

Она отметила, что воспринимать слова Милановича как фактор, способный серьезно повлиять на внешнеполитический курс Хорватии, нельзя.

«Это тема, которая раскачивается для внутреннего потребления. Если мы посмотрим на все предыдущие заявления Милановича — например, по вопросу возможного расширения НАТО со вступлением Швеции и Финляндии, — они не имели никакого эффекта, как и не будут иметь эффекта в этот раз», — заключила Энтина.

Балканист Олег Бондаренко также подчеркнул, что Хорватия не президентская, а парламентская республика, где от главы государства немногое зависит.

«Подобные заявления Миланович делает не в первый раз. Его нельзя назвать поклонником России, но внутри Европы и внутри Хорватии он, безусловно, относится к числу евроскептиков», — сказал Бондаренко.

Также Миланович в ходе брифинга заявил, что Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 года. Он задался вопросами, какова цель этого конфликта и возможно ли победить Россию конвенциональными средствами. Помимо этого президент Хорватии отметил, что действия коллективного Запада в контексте конфликта на Украине глубоко аморальны.

До этого, 26 января, Миланович заявил, что отправка танков на Украину только затянет конфликт и Хорватия не будет в этом участвовать.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации России по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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