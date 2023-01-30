Опубликованы кадры работы российского дрона по позициям ВСУ

В распоряжении «Известий» оказались кадры, на которых запечатлена работа российского дрона по позициям Вооруженных сил Украины (ВСУ).

На кадрах видно, как российский беспилотник сначала сбрасывает боеприпас рядом с одним из украинских военнослужащих. Затем показана работа по позициям солдат ВСУ, находящихся в окопе.

27 января директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов рассказал, что предприятие занимается разработкой разведывательно-ударных коптеров, которые смогут бить по противнику роем. По его словам, дроны разрабатываются специально для нужд специальной военной операции и в этом вопросе корпорация работает совместно с Минобороны. С помощью такой техники им удалось существенно повлиять на характер боевых действий.

5 января в Минобороны РФ сообщили, что служащие Центрального военного округа (ЦВО) самостоятельно конструируют беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для выполнения задач в рамках спецоперации.

4 января стало известно, что на Украине всё более спорным становится вопрос рациональности использования для борьбы с дешевыми беспилотниками ракет, стоимость которых в семь раз выше стоимости этих дронов.

Сообщалось, что беспилотники, которые использует Москва, являются относительно несложными устройствами и довольно дешевы, в то время как набор оружия, используемого для их поражения в небе, стоит намного дороже.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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