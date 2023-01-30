ВФУ выпустили по Макеевке и Широкой Балке 10 снарядов

Украинские войска выпустили по Макеевке и Широкой Балке 10 снарядов калибром 155 мм, уведомили в представительстве Донецкой Республики (ДНР) в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины. — Ред.) по направлению: 16:35 — населенный пункт Тоненькое – населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибром 155 мм», — сообщается в заявлении представительства в Telegram-канале.

Также в 16:40 мск ВФУ выпустили по Широкой Балке шесть снарядов калибром 155 мм, отметили в СЦКК.

Макеевка — город-спутник Донецка с северо-восточной стороны. Ясиноватая — в 25 км севернее от Донецка.

26 января ВФУ нанесли три удара за полчаса по территории ДНР из реактивной системы залпового огня (РСЗО).

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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