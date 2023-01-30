Прокуратура потребовала отремонтировать памятник в Ростовской области

Прокуратура Новочеркасска (Ростовская область) потребовала выполнить ремонт памятника казачьему атаману Ермаку. Монумент признан объектом культурного наследия.

Иск прокуратуры поступил в Новочеркасский городской суд, уточняет RostovGazeta. В ведомстве считают, что памятник находится в неудовлетворительном состоянии, ему требуется реставрация.

Согласно иску, администрация должна выделить средства на восстановительные работы. В перечень входит устранение сколов и трещин плит постамента, а также устранение поросли мха и травы в швах.

В 2023 году в Ростовской области планируется капитальный ремонт 73 домов, признанных объектами культурного наследия. В восьми памятниках архитектуры специалисты приведут в порядок фасады, в десяти — подвалы и фундаменты, в 17 — крыши.