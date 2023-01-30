В Филадельфии вспыхнули беспорядки после матча НФЛ

Фанаты «Филадельфии Иглз» устроили беспорядки после победы в финале конференции НФЛ. «Орлы» разгромили «Сан-Франциско» со счетом 31:7. Несколько болельщиков получили травмы после падения со стеклянной остановки. Фанаты взбирались на автомобили и перекрывали движение на оживленных улицах, передает телеканал «Известия». Усмирять болельщиков вышли полицейские в защитном снаряжении. Мэр Филадельфии просил людей отпраздновать победу «безопасно и с уважением».

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