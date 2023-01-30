В Сочи из-за теплой погоды зимы расцвели первые весенние цветы и экзотические деревья

В Сочи в январе зацвели экзотические деревья. В Адлерском районе почти на два месяца раньше срока распустила бутоны магнолия Суланжа. Календарь цветения сместился у камелии и хеномелеса, передает телеканал «Известия». Проснулись первые весенние цветы. Флористы обеспокоены, что к 8 Марта мимозы уже отцветут. К раннему появлению цветов привела аномально теплая погода.

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