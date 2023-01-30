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ВС РФ поразили украинскую военную базу в Очакове

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Вооруженные силы России поразили артиллерийским огнем украинскую военную базу в Очакове, в результате было уничтожено несколько иностранных наемников. Об этом 30 января сообщил источник «Известий» в экстренных службах.

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Удар был нанесен ночью, целью стала база Военно-морских сил Украины в городе Очаков, на ней располагалось одно из подразделений 73-го морского центра спецопераций.

«В результате огневого поражения разрушены системы жизнеобеспечения и причальная инфраструктура», — рассказал источник.

Кроме того, российская артиллерия уничтожила три автомобиля. Также было ликвидировано 14 бойцов украинских подразделений, еще семеро получили ранения. Источник добавил, что среди уничтоженных боевиков были британские наемники, занимавшиеся подготовкой солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) к проведению диверсий.

В этот же день в Запорожской области российские системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский вертолет Ми-8. Помимо этого, ракетные войска и артиллерия РФ поразили 73 артиллерийских подразделения противника и военную технику в 138 районах.

29 января официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил о том, что ВС РФ нанесли поражение ВСУ на южнодонецком и запорожском направлениях. При этом на донецком направлении было ликвидировано до 90 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, две боевые бронированные машины, две самоходные гаубицы «Акация», две гаубицы Д-20 и Д-30 и две установки РСЗО «Ольха» и «Смерч».

Россия 24 февраля 2022 года начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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