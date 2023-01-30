Учения по защите лидеров стран прошли перед саммитом G7 в Хиросиме

Полиция префектуры Хиросима на западе Японии провела учения по защите высокопоставленных лиц из стран «большой семерки» (G7) в преддверии саммита объединения, который пройдет в мае в городе Хиросима. Об этом 30 января сообщила интернет-газета Japan Today.

По ее данным, около половины из примерно 200 «телохранителей саммита» полицейских приняли участие в учениях в принимающем мероприятие городе.

В ходе учений отрабатывалась реакция охраны на выстрелы при выходе госслужащих из автомобиля. Кроме того, сотрудникам службы безопасности было поручено задержать стрелка и помочь высокопоставленному лицу покинуть место покушения. Полицейские провели тренировку и предотвращения покушения с применением ножей.

Как уточняется, также в понедельник более 100 технологических фирм с участием полицейских начали учения по противодействию кибератакам программ-вымогателей. В начальной части учений, которая была открыта для прессы, участники проверяли подозрительные электронные письма, изучали файлы, подброшенные в сеть компании.

В учениях, которые продлятся до 9 февраля, принимает участие около 550 человек из примерно 130 компаний.

Тренировки начаты после того, как Национальное полицейское управление пересмотрело свою защиту высокопоставленных лиц после убийства в июле прошлого года бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Ранее в январе Тэцуя Ямагами, застреливший политика, был признан вменяемым по итогам психиатрической экспертизы. Ему предъявили обвинения в убийстве и незаконном владении оружием.

Покушение на Абэ произошло 8 июля 2022 года, когда тот выступал с речью в городе Нара. 67-летний политик был госпитализирован с огнестрельными ранениями, однако спустя несколько часов скончался в больнице.