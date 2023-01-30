Количество крупных лесных пожаров сократилось в Оренбуржье в четыре раза

В 2022 году количество крупных лесных пожаров сократилось в четыре раза в Оренбургской области. Об этом сообщает РИА «Оренбуржье» со ссылкой на заместителя министра природных ресурсов, экологии и имущественных отношений региона Виктора Горчева.

Всего зарегистрировано три крупных возгорания. Площадь горения составила 1,2 тыс. га. Для сравнения, в 2021 году на землях лесного фонда произошло 12 пожаров площадью 6 тыс. га.

Горчев отметил, что в 2022 году удалось повысить оперативность реагирования на возгорания в лесах. Удалось предотвратить больше 50 природных пожаров, что позволило сохранить значительные площади лесных насаждений.

Ранее в этот день сообщалось, что в январе 2023 года количество жертв пожаров выросло в три раза по сравнению с январем 2022 года. Погибли 35 человек.