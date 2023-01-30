Сбивший троих человек в Москве водитель Porsche задержан в Ярославле

Водитель Porsche, сбивший трех пешеходов в Москве, был задержан правоохранительными органами в Ярославле. Об этом 30 января рассказала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«В Ярославле полицейскими задержан водитель Porsche Cayenne, сбивший трех пешеходов в Москве и скрывшийся с места аварии», — приводит ее слова официальный Telegram-канал ведомства.

Ранее, 25 января, стало известно о том, что водитель автомобиля Porsсhe сбил трех человек на юго-востоке Москвы. По информации следствия, ДТП произошло на улице Нижние Поля в районе дома 21. Иномарка сбила людей на тротуаре. Двое из трех пострадавших были госпитализированы с переломами и многочисленными травмами.

Позднее полиции удалось выяснить, кто владелец машины, участвовавшей в ДТП. Согласно имеющейся у «Известий» информации, машина зарегистрирована на 23-летнюю девушку, которая сама в момент аварии не сидела за рулем. При этом ее родители оказались не в курсе того, что их дочь владеет иномаркой, стоимость которой составляет около 1,5 млн рублей. Известно, что в тот вечер за рулем иномарки находился брат владелицы автомобиля.