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В России названа примерная стоимость нового седана Kaiyi E5

«Автотор»: цены на новый седан Kaiyi E5 стартуют от 1 млн рублей
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Фото: kaiyiglobal.com
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На «Автоторе» назвали примерную стоимость китайского седана Kaiyi E5, который начали производить на калининградском автопредприятии. Цены на машину будут начинаться в районе 1 млн рублей, рассказал 30 января старший вице-президент «Автотор-холдинга» Евгений Петухов.

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«Под каждого покупателя предполагается комплектация — для розничного потребителя одна комплектация, для такси — другая, для каршеринга — третья. Под каждого клиента своя программа приобретения, поддержки и стимулирования спроса. Поэтому <...> цена может начинаться, скажем так, от 1 млн рублей и ниже и, собственно говоря, выше. Более подробная информация будет представлена на официальном сайте», — привело слова Евгения Петухова агентство ТАСС.

Кроме того, Петухов пояснил, что гарантия на автомобиль будет три года, или 150 тыс. км в зависимости от того, что наступит раньше.

Как рассказал в видеообращении гендиректор Kaiyi International Хан Рен, российский рынок является самым важным стратегическим рынком для Kaiyi.

«И мы прекрасно осознаем, что никогда не добьемся успеха без доверия и поддержки со стороны российских партнеров и клиентов», — подчеркнул он.

Кроме того, китайская сторона сообщила, что в середине 2023 года компания запустит в России производство двух моделей кроссоверов.

25 января стало известно, что «Автотор» может наладить работу с китайским брендом BAIC. На калининградском заводе уже стартовала тестовая сборка китайских кроссоверов BAIC Х3 и X35. Оба автомобиля переднеприводные. BAIC Х3 комплектуется полуторалитровым бензиновым двигателем мощностью 116 л. с., а BAIC X35 — мотором с турбонаддувом, отдача которого составит 150 л. с. В трансмиссии обеих машин применен вариатор. По габаритам «китайцы» близки к ушедшей из России модели Hyundai Creta. По мнению экспертов, серийное производство BAIC Х3 и X35 стартует максимум через четыре-пять месяцев.

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