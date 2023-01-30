Курс в 70 руб. за доллар является балансовым для экономики РФ

Минэкономразвития озвучило балансовый курс валюты РФ. Так, среднегодовое значение составит около 70 рублей за $1. Курс в 60 рублей категорически не устраивает экспортеров — их бизнес становится нерентабельным, сообщает телеканал «Известия». По мнению экспертов, от крепкой нацвалюты страдает бюджет — он недополучает доходы. В ослабление рубля вносит вклад восстановление импорта на фоне снижения нефтегазовых доходов. Прилив долларов в российскую экономику стал меньше.

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