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Песков заявил о работе президента над посланием к Федеральному собранию

Песков: работа президента над посланием к Федеральному собранию продолжается
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Фото: ТАСС/Шарифулин Валерий
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Работа над посланием президента Федеральному собранию продолжается, о сроках мероприятия будет сообщено своевременно. Об этом 30 января заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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«Она не возобновилась, формулировка неверная, она и не прекращалась. Эта подготовка продолжается», — цитирует представителя Кремля «Интерфакс».

Говоря о том, может ли это мероприятие состояться до 24 февраля, Песков подчеркнул, что о сроках послания Кремль проинформирует своевременно.

В декабре президент РФ Владимир Путин отметил, что послание обязательно будет, но оно прозвучит в начале 2023 года. Он также напомнил, что такие ситуации уже бывали — например, в 2017 году.

По словам президента, ему нужно время, чтобы провести дополнительный анализ ситуации и не повторять того, что он уже говорил ранее.

Ранее в том же месяце Песков подтвердил, что послание президента России Федеральному собранию до Нового года не состоится.

14 декабря Песков допускал перенос послания президента на 2023 год. Также он опроверг сообщения ряда СМИ о том, что оно может состояться в письменном виде. Послания главы государства парламенту в таком виде не бывает, добавил он.

Послание президента России Федеральному собранию является ежегодным мероприятием. В предыдущий раз оно состоялось 21 апреля 2021 года.

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