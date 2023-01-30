У погибшего боевика ВСУ нашли в телефоне видео с избиением сослуживца

Российские военные обнаружили в телефоне погибшего под Угледаром украинского солдата видеозапись с избиением сослуживца. Об этом 30 января сообщает ТАСС со ссылкой на переданное российским военнослужащим видео.

Как следует из кадров, украинский военнослужащий избивает сослуживца, называя предателем и обвиняя его в «сдаче Херсона». Побои на телефон при этом снимает другой националист.

Советник врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Ян Ганин пояснил, что в Вооруженных силах Украины (ВСУ) наблюдается много фактов неуставных взаимоотношений. Видео показывает только один эпизод из множества. Также он подчеркнул, что Киев активно мобилизует мужчин из подконтрольных районов ДНР, а также из Херсонской и Запорожской областей.

«К призванным с этих уголков отношение как к людям второго сорта», — заключил он.

Ранее в понедельник начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов рассказал, что Минобороны России располагает сведениями о многочисленных фактах применения украинскими военными в зоне боевых действий психостимуляторов и наркотических препаратов, таких как метадон и амфетамин.

24 января президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, ужесточающий ответственность военных за невыполнение приказов, побег с поля боя или из воинской части.

Необходимость принятия закона объяснялась его авторами — депутатами фракции «Слуга народа» — случаями дезертирства, неповиновения, отказа выполнять боевые приказы, пьянства и наркомании даже в боевой обстановке.

19 октября прошлого года украинский военнопленный Ренат Алиев рассказал, что половина военнослужащих в ряде частей запрещенной в РФ террористической группировки «Азов» принимали наркотики. По его словам, в случае если запрещенные средства заканчивались, боевики употребляли кетамин из аптечек.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, против жителей которого Украина ведет боевые действия с 2014 года.

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