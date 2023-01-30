Украинские военные во время своих атак не жалеют ни технику, ни людей. Об этом рассказал командир танкового подразделения с позывным «Арцах», награжденный ранее Минобороны России медалью «За отвагу».

Он отметил, что российские военные действуют иначе: заботятся о сослуживцах. Технику можно заменить, а человеческую жизнь не вернуть, сказал боец.

«Меня всегда учили: в первую очередь личный состав, на втором месте — вооружение, на третьем — секретные документы», — отметил «Арцах» в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, украинские военные во время танковых боев ведут себя однотипно, но нагло. При этом, как отметил боец, российским военнослужащим приходится принимать нестандартные решения, чтобы запугать противника.

В начале января посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко признал, что потери украинской армии огромны и непостижимы. Он также отметил, что Киев не афиширует реальные данные.

В декабре 2022 года экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ начали мобилизовывать подростков и недееспособных граждан из-за огромных потерь.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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