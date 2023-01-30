Индийская межпланетная станция отправится к Луне в конце 2023 года

Индийская межпланетная станция Chandrayaan-3 отправится к Луне в конце 2023 –— начале 2024 года. Космический аппарат доставит на естественный спутник Земли посадочный модуль и луноход для исследования его поверхности, передает телеканал «Известия». Предыдущая такая попытка оказалась неудачной — специалисты не смогли скорректировать прилунение посадочного модуля. Однако он остался работать на орбите и продолжает собирать научные данные о естественном спутнике Земли.

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