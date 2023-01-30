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В Сербии заявили об отсутствии намерения продавать оружие Украине

Александр Вучич заявил, что Сербия не продает Украине оружие и не собирается это делать
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Фото: Global Look Press/IMAGO/Christian Spicker
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Сербия не поставляет оружие Киеву или Москве и не собирается это делать. Об этом 30 января заявил президент Сербии Александар Вучич на пресс-конференции с действующим президентом Чехии Милошем Земаном.

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«Мы не продаем оружие России или Украине, но будем его продавать всем остальным», — цитирует его издание PTC.

Сербский лидер добавил, что руководство страны продолжит оказывать гуманитарную помощь Киеву. Он также отметил, что Сербия — единственная страна, которая не ввела санкции против РФ, исходя из национальных интересов.

Накануне министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Рим не будет поставлять Киеву наступательные вооружения. Он отметил, что вместо него итальянское правительство готово предоставить украинской стороне оборонительное оружие.

24 января Вучич высказал мнение, что Европа фактически находится в состоянии войны из-за конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что из-за этого Сербия оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями.

17 января президент Сербии выразил сомнение в эффективности антироссийских санкций. По его словам, решение по этому вопросу стоит принимать, исходя из потребностей государства, а нестабильная ситуация в мире не позволяет однозначно занять чью-то сторону. Он также отметил, что санкции ограничивают возможности не только тех государств, на которых они направлены, но и тех, кто прибегает к такой политике.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято президентом России Владимиром Путиным из-за обострения ситуации в регионе в связи с участившимися обстрелами со стороны украинских войск.

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