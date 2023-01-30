Один человек погиб и четверо пострадали в ДТП на Ставрополье
Два легковых автомобиля столкнулись на трассе в Ставропольском крае. Четыре человека получили травмы, один человек погиб.
Авария произошла утром 30 января вблизи Зеленокумска. По данным Госавтоинспекции, 22-летний водитель автомобиля Ford Focus допустил выезд на встречную полосу и столкнулся с машиной «Лада Гранта». Об этом сообщает NewsTracker.
Один из пассажиров «Лады» погиб». Оба водителя и два пассажира доставлены в больницу.
Известно, что водитель иномарки получил права три месяца назад.
В Иркутской области 29 января на трассе Р-255 «Сибирь» столкнулись легковой автомобиль Suzuki и грузовик. От удара оба автомобиля загорелись. Водитель и пассажир иномарки погибли на месте.