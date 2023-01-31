Китайский новый ход

Китайский фондовый рынок с начала этого года продолжает демонстрировать сильную динамику: индекс MSCI China вырос на 17,5%, а Hang Seng прибавил 11,5%. Среди факторов, оказавших положительное влияние, — ослабление коронавирусных ограничений и, как следствие, изменение в позитивную сторону ожиданий по темпам восстановления ВВП. А также улучшение регуляторного фона, стимулирование сектора недвижимости и китайской экономики в целом.

С конца ноября прошлого года власти КНР начали смягчать требования для проведения ПЦР-тестирования и уменьшать ограничения по передвижению людей в зонах с пониженным риском распространения вируса. В начале 2023-го в стране также был отменен обязательный карантин для лиц, приезжающих из-за границы, а общие противоэпидемические меры были ослаблены.

Смягчение коронавирусных ограничений привело к росту мобильности населения внутри Китая: за шесть дней до начала Нового года по лунному календарю жители страны совершили 42,5 млн поездок, что на 50% выше уровня 2022-го и на 120% — относительно 2021-го. Однако показатели по-прежнему ниже допандемийных значений.

Потребительский сектор был наиболее уязвимым в период распространения ковида: магазины и рестораны не принимали посетителей, а передвижение внутри страны было сведено к минимуму. Теперь же, когда экономика начала открываться, ожидается восстановление внутреннего спроса в течение 2023 года. Именно этот показатель выступает ключевым приоритетом для лидеров Китая на фоне сохранения рисков глобальной рецессии и геополитической напряженности.

Следует отметить, что в настоящее время уровень сбережений домохозяйств КНР находится на максимумах за последние 10 лет (37%), что может стать катализатором роста потребления в условиях ослабленных ограничений.

В качестве бенефициаров отмены локдаунов мы выделяем компании, которые в первую очередь ориентированы на внутреннего потребителя — это представители ритейла и маркетинга. Из отдельных имен можно отметить Alibaba (один из крупнейших в мире операторов торговых онлайн-площадок), China Resources Beer (производитель наиболее популярного в Китае пива под брендом Snow), JD.com (одна из крупнейших китайских компаний, занимающаяся интернет-торговлей, логистикой и розничной торговлей), Baidu (технологический игрок, который специализируется на услугах и продуктах, связанных с интернетом, а также на искусственном интеллекте).

Если говорить про ожидания от фондового рынка КНР в первые дни после китайского Нового года, то тут практически не наблюдалось сильных движений сразу после праздничного перерыва. За первые три торговые сессии индекс Hang Seng падал в среднем на 0,6%, в то время как MSCI China рос на 0,9%. В целом мультипликаторы китайских индексов подходят к своим среднеисторическим значениям.

Дальнейшая динамика фондовых показателей может быть более плавной, поскольку восстановление экономики во многом уже отражено в цене акций. Среди ближайших важных событий, которые могут стать катализаторами для рынка, — выпуск в феврале-марте корпоративных отчетностей крупнейших китайских компаний, которые торгуются на американских биржах.

В течение 2023 года еще одним важным моментом для фондовых показателей КНР может стать урегулирование вопроса по части листинга местных компаний на американских биржах. Во второй половине 2022-го началось постепенное движение в сторону решения этого вопроса: сначала Китай предоставил доступ аудиторам США для проведения проверок отдельных компаний (Alibaba, JD, Yum China), а после — и всех фирм страны, торгующихся на американских площадках (их более 200). Выпуск положительных аудиторских заключений регулятором США может разрешить многолетние разногласия между Вашингтоном и Пекином и стать дополнительным драйвером для дальнейшего роста китайских акций.

Ключевыми рисками для экономики и фондового рынка КНР, на наш взгляд, являются эффективность стимулирующих мер: власти Китая уже утвердили десятки механизмов для поддержки сектора недвижимости, однако динамика продаж на рынке продолжает оставаться негативной. Другая опасность кроется в темпах восстановления внутреннего спроса на фоне того, что последние данные по розничным продажам демонстрировали слабую динамику.

Автор — аналитик «БКС Мир инвестиций»

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