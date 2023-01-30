Президент Хорватии Миланович: Россию провоцировали на конфликт на Украине с 2014 года

Россию провоцировали на вооруженный конфликт с 2014 года. Об этом заявил президент Хорватии Зоран Миланович в понедельник, 30 января, журналистам.

«С 2014 года мы смотрим, как «кто-то» провоцирует Россию <...> Прошел год — и мы только сейчас разговариваем о танках. Почему они не отправлены туда в первый день?» — заявил Миланович.

Он также задался вопросами, какова цель этого конфликта и возможно ли победить Россию конвенциональными средствами.

В начале декабря 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что Запад сознательно идет на умножение хаоса в мире и обострение международной обстановки.

В ноябре секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявил, что стремление Запада навязать свое доминирование среди стран приводит мир к глобальному кризису.

В том же месяце американский политолог Джон Миршаймер возложил вину за конфликт на Украине на Вашингтон, объяснив это тем, что Россию попытались загнать в угол путем расширения НАТО.