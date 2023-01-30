Шесть водителей задержали за пьяное вождение в Нижнем Тагиле

Шесть водителей остановили в нетрезвом состоянии во время рейдов ГИБДД в Нижнем Тагиле. Двоим автомобилистам грозит уголовная ответственность.

Инспекторы выборочно останавливали машины на дорогах и проверяли документы водителей. 14 человек сели за руль без прав, уточняет «ТагилСити.Ру».

Один из нарушителей был замечен на улице Выйской. 47-летний мужчина управлял автомобилем ВАЗ-21130. По словам инспекторов, от водителя пахло алкоголем, речь была несвязной. Проверка показала, что мужчина был пьян. Теперь горожанина могут лишить прав на срок до двух лет, штраф составит до 30 тыс. рублей.

В Иркутске с начала 2023 года больше 200 водителей остановили в нетрезвом состоянии. 39 водителей допустили нарушение повторно.