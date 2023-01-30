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Дмитрий Песков: Путин не угрожал ракетами Джонсону, он говорил об угрозе со стороны НАТО

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг заявление бывшего премьера Великобритании Бориса Джонсона о том, что российский лидер Владимир Путин в телефонном разговоре перед началом спецоперации по защите Донбасса якобы угрожал ракетным ударом. Об этом представитель Кремля заявил 30 января.

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«То, что сказал господин Джонсон, — это неправда. Точнее, это ложь», — сказал Песков на брифинге.

По словам Пескова, либо это была сознательная ложь со стороны Джонсона, либо политик не понял, что хотел донести до него Путин. Во втором случае «становится чуть-чуть не по себе за собеседников» президента РФ.

Пресс-секретарь президента РФ посоветовал не тратить время на просмотр документального фильма Би-би-си «Путин против Запада». Об «угрозах» Джонсон рассказал в этом документальном фильме.

Как сообщила ранее в этот день газета The Telegraph, произошедший около года назад телефонный разговор между Джонсоном и президентом РФ был очень долгим. Издание указало, что тогда бывший британский премьер пригрозил Путину западными санкциями в случае начала спецоперации.

После этого, как утверждает Джонсон, ему якобы и поступила угроза с упоминанием ракет.

1 января Путин заявил, что Запад врал, говоря о мире, так как в действительности готовился к агрессии. По словам президента, западные элиты годами лицемерно заверяли всех в своих мирных намерениях, в том числе по разрешению конфликта в Донбассе, однако на деле поощряли неонацистов.

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