Синоптики спрогнозировали потепление на территории Удмуртии

Температура воздуха превысит климатическую норму на этой неделе в Удмуртии. Об этом сообщает Udm-info.ru со ссылкой на информацию регионального Гидрометцентра.

Днем 31 января температура воздуха составит –1…–6 градусов. Местами пройдет мокрый снег, ветер усилится до 12 м/с. 1 февраля осадки вероятны преимущественно в северных и центральных районах, температура не изменится.

Резкое похолодание вероятно 2 февраля. В ночные часы столбики термометров опустятся до –9…–14 градусов, на юге и юго-востоке может похолодать до –16 градусов. В дневные часы температура составит около –6 градусов. Осадки прекратятся, но на дорогах появится гололедица, пишет ИА «Сусанин».

Ранее в этот день синоптики спрогнозировали снег и туман на территории Волгоградской области. На дорогах образуется гололедица.