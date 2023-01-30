Центральный каток в Пскове закрыли из-за непогоды

В Пскове закрыли каток в центре города, в Финском парке. Причиной стали неблагоприятные погодные условия. Информация об этом появилась на странице стадиона «Машиностроитель» в одной из соцсетей.

Как сообщает Псковская лента новостей, снег с дождем, порывистый ветер принес в Псковскую область атлантический циклон «Николас».

В администрации стадиона пообещали сообщить дополнительно о том, когда каток снова станет доступен.

Между тем, по данным центра погоды «Фобос», которые приводит Псковское агентство информации, вместе с ненастьем в регион придет потепление. На юго-западе области ожидается до +4 градусов.

Впрочем, в конце рабочей недели температура вновь устремится вниз. На севере ожидается до –10 градусов.

Москвичам также пообещали похолодание в начале февраля, но при этом на предстоящей неделе температура будет выше климатической нормы примерно на 5–6 градусов.